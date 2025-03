Secoloditalia.it - Morte del tiktoker di Sesto San Giovanni, la Procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio

Ladi Monza ha aperto unperale omessa custodia di arma sulladi Davide Garufi, il21enne che si è tolto la vita lo scorso 19 marzo aSan, nella sua abitazione. L’al, però, non sarebbe al momento collegata a messaggi social ricevuti dal giovane, che su TikTok nelle vesti di Alexandra raccontava il suo percorso di transizione di genere. Lo ha confermato iltore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi. Le indagini relative alle responsabilità di terzi nel portare il giovane a togliersi la vita non sono collegate ai messaggi apparsi sui social media, dove il 21enne da tempo descriveva la sua esperienza di transizione di genere.Ladel, si indaga peralI parenti, sentiti dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia diSan, non hanno riferito di episodi di bullismo o cyberbullismo subiti dal 21enne.