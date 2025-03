Ilrestodelcarlino.it - Morta per il sangue infetto: famiglia risarcita con 77mila euro

Rimini, 24 marzo 2025 – Un risarcimento atteso da quasi dodici anni. Nell’agosto del 2013, la loro anziana madre era deceduta a seguito delle complicazioni derivanti dallo stato di salute in cui si trovava dopo una trasfusione di. Nei giorni scorsi, i figli della signora riminese si sono visti riconoscere dall’Ausl Romagna un assegno di oltree hanno potuto così scrivere la parola fine ad una vicenda travagliata e dolorosa che li ha accompagnati per anni. Tutto questo per effetto di una legge (la 210 del 1992), che riguarda coloro che presentano danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, come appunto l’anziana riminese poi scomparsa nel 2013. A dover ripagare i familiari della vittima è il ministero della Salute, al quale spetta il compito di monitorare che ilutilizzato per le trasfusioni non sia contaminato da virus.