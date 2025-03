Morta dopo una lipo decesso per sepsi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.13 Una gravesarebbe la causa della morte di Simonetta Kalfus, la donna deceduta il 18 marzo scorso in ospedale dove si trovava in comaunasuzione avvenuta in una clinica a Roma. E' il primo risultato dell'autopsia che è stata svolta a Medicina Legale di Tor Vergata su disposizione della Procura che ha iscritto nel registro degli indagati tre medici con l'accusa di omicidio colposo.La donna è stata sottoposta a un intervento plurimo. Si punta a chiarire se il luogo dell'operazione fosse a norma.