Morta dopo la liposuzione l’autopsia su Simonetta Kalfus rivela il decesso per grave sepsi

Una: questa la causa, secondo i primi risultati del, della morte di, la donna di 62 anni deceduta il 18 marzo scorso in ospedale dove si trovava in stato di coma per un intervento diavvenuta in una clinica privata a Roma. L’esame autoptico è stato svolto all’istituto di medicina legale di Tor Vergata su disposizione della Procura che ha iscritto nel registro degli indagati tre medici per l’accusa di omicidio colposo. Sarebbe l’equipe che ha eseguito lail 6 marzo scorso. Secondo quanto emerso dall’attività peritale la donna è stata sottoposta ad un intervento plurimo. E ora gli inquirenti vogliono capire se le condizioni del luogo dell’operazione fossero a norma. Su disposizione di chi indaga verrà, inoltre, costituito un collegio peritale che analizzerà anche le cartelle della donna nei diversi ricoveri per ricostruire il suo percorso clinico.