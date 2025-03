Juventusnews24.com - Montolivo sorpreso: «Esonero Thiago Motta? Non me l’aspettavo. La società si prende un grosso rischio, vi spiego perché»

di Redazione JuventusNews24dalla decisione della Juventus: il suo commento sull’diin casa bianconeraRiccardo, a Sky Sport, ha commentato così l’diin casa Juve. Le sue parole sui bianconeri.– «Non me. È un, io onestamente non l’avrei fatto e avrei continuato, a nove giornate dalla fine, con: comunque è a un punto dal quarto posto. È unche sila, ma credo sia arrivato proprio dallo spavento per la mancata reazione della squadra in quelle due partite. Lui l’unico colpevole? No, la proprietà metterà in discussione chi ha sceltoe forse non è riuscito a proteggerlo nel modo giusto. Quando viene esonerato un allenatore è un fallimento per tutti, io sono contrario a farli a stagione in corsa.