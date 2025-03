Anteprima24.it - Monica Sarnelli al Troisi, “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”

Tempo di lettura: 2 minutiStraordinario successo di pubblico al debutto per, protagonista di “eddi”, un recital anti misogino scritto da Federico Vacalebre, con la regia di Carlo Cerciello.Con, e con Cinzia Cordella.Arrangiamenti musicali di Pino Tafuto e Salvio Vassallo. Disegno luci Andrea Iacopino. Aiuto regia, realizzazione video Fabiana Fazio.In scena fino al 29 marzo al teatrodi Napoli e poi in tour.Testo, canzoni e videoproiezioni, con la presenza virtuale di Enzo Gragnaniello, Peppe Lanzetta, Fuliggine, raccontano la città al femminile e le sue: femmene,, mamme, puttane, figlie, trans,, un filo narrativo ironico, ma serio, in cui si riflette su un mondo, quello della musica, non solo partenopea, ancora sin troppo maschilista.