Ilnapolista.it - Mondiali 2030, la Federcalcio spagnola modifica i punteggi per avvantaggiare San Sebastian su Vigo (El Mundo)

Secondo quanto riportato da El, la(Rfef) avrebbeto iper le sedi dei, sostituendocon San, ladegli stadiIl quotidiano scrive nell’edizione odierna a proposito degli stadi per i:Il team di lavoro della candidatura congiunta di Spagna, Portogallo e Marocco ha valutato gli stadi spagnoli in una riunione tenutasi il 25 giugno 2024. Un file excel è uscito da quell’incontro con una classifica di, a cui abbiamo avuto accesso esclusivo e in cui sono stati scelti 11 stadi. L’ultimo classificato era quello del Celta, con uno di 10,2004 punti, superando Anoeta (lo stadio di Sandella Real Sociedad), che era rimasto fuori in quel momento, con 10,1226 punti.