Palermotoday.it - "Mon oncle d'Amérique": al Rouge et Noir la proiezione (in lingua originale) del film di Alain Resnais

Nuovo appuntamento con il Supercineclub Off, la rassegna delet, rivolta ai grandi amanti del cinema che offre pellicole imperdibili ma cadute nell’oblio o cammei poco conosciuti.Mercoledì 26 marzo alle ore 21 una serata in collaborazione con Institut français Palermo, in programma.