Quicomo.it - Moltrasio, la cerva salvata: era incinta e stremata, ora corre libera sul Bisbino

Una storia a lieto fine che parla di attenzione, competenza e rispetto per la fauna selvatica. Unaadulta, in stato di gravidanza e in evidente difficoltà, è statagrazie a un intervento tempestivo della polizia provinciale di Como e del personale veterinario dell’Ats.