Anteprima24.it - Molinara in Prima, la vittoria di un tecnico che ha saputo spazzare via avversari e detrattori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiOrmai si tratta di una legge non scritta ma dal riscontro definito: essere profeti in patria è cosa difficile.E una considerazione del genere si veste bene su Mino Forgione, fresco didel campionato di Seconda categoria alla guida del. Una corazzata, a scanso di equivoci, messa in un torneo comunque complicato.Un risultato importante per ilpietrelcinese che ha avuto il giusto premio per la lunga attesadi sedersi nuovamente su una panchina e fare ciò che gli viene meglio: vincere.Perchè nel calcio, specie quello dilettantistico, non serve inventarsi grandi cose, basta essere normalizzatori e mettere le persone nelle condizioni di rendere meglio e in questo caso Forgione ha pochi eguali.Una lunga attesa, qualche boccone amaro da mandare giù per situazioni poco limpide, qualche realtà che gli ha proposto la classica ‘luna nel pozzo’ e altre che invece non hanno voluto dargli fiducia e probabilmente, adesso si stanno mangiando i gomiti perchè convinti da voci di incompatibilità con gli spogliatoi che, alla fine, potevano essere messe tranquillamente da parte per il bene comune.