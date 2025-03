Modi per collegare due PC o più computer per scambiare file

Leggi su .com

due PC tra loro perè piuttosto semplice oggi, sia perchè i moderni sistemi Windows forniscono tutti gli strumenti per configurare facilmente le connessioni, sia perchè si può utilizzare la rete wifi di casa per poter condividere le risorse di tutti iper utilizzarle come se fossero in ogni. Si potranno quindi condividere, accedere a risorse come stampanti o semplicemente far comunicare i dispositivi tra loro.Per avere una panoramica di tutte le possibilità più semplici con cuidue, stabilmente o solo occasionalmente, ad esempio quando viene un amico a casa, è necessario seguire un certo tipo di discorso ed effettuare alcune operazioni preliminari che proviamo qui a schematizzare in modo logico.Ci sono quattrodidue: Wireless, tramite cavo di rete Ethernet, tramite cavo USB, tramite Bluetooth.