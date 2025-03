Bergamonews.it - “Moderno sarà lei”, al Gavazzeni il nuovo monologo di Gianluigi Paragone

Seriate. Venerdì 4 aprile alle 21 al cineteatrodi Seriate andrà in scena “lei”, ildi, per la prima volta a teatro in provincia di Bergamo.Il racconto di un mondo forse passato di moda ma che, nel solo ricordarlo, farà sorridere e, forse, persino stare bene: le partite in cortile o nei prati con i maglioni a fare da pali, i dischi e le cassettine, i dvd che si noleggiavano al Blockbuster, i gettoni del telefono con cui abbiamo pagato un ghiacciolo, il Tuttocittà, la Polaroid, le feste popolari, il calendario di Max e i diari.Lo spettacoloScritto da una persona in carne ed ossa, non dall’intelligenza artificiale,lei è undi forte impatto emotivo della durata di circa 80 minuti. Il suo autore,, non ha paura di denunciare dove ci stanno portando e come vorranno farci vivere, tra società sotto controllo e cibi sintetici, umanoidi e intelligenze artificiali al posto dell’umanità.