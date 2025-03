Iltempo.it - Modello 730, chi deve presentarlo e la guida alle detrazioni

Leggi su Iltempo.it

Con l'arrivo della stagione fiscale, milioni di italiani si trovano di fronte a un appuntamento fondamentale: la dichiarazione dei redditi. Tra i modelli a disposizione, il730 è quello più utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati. Ma a cosa serve esattamente e chi è tenuto a? Ecco unagenerale con le domande e le risposte utile per orientarsi. Ricordiamo tuttavia per ogni dubbio di rivolgersi a un commercialista o a un Caf. Cos'è il730? Il 730 è un documento fiscale che permette di dichiarare i propri redditi all'Agenzia delle Entrate e di ottenere eventuali rimborsi direttamente nella busta paga o nella pensione. Rispetto ad altri modelli dichiarativi, il 730 è più semplice e veloce, perché non richiede calcoli complessi e le imposte vengono trattenute o rimborsate in automatico.