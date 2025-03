Moda la crisi del retail | in 5 anni bruciati 35mila posti di lavoro

Leggi su Ildenaro.it

Nella splendida cornice alpina che permette alladi raggiungere le vette più alte d’Europa, il consiglio nazionale di FederazioneItalia-Confcommercio si riunisce a Courmayeur in Val d’Aosta sulle sfide che dovrà affrontare ildelladopo un 2024 chiuso con un calo medio del 4,2 per cento rispetto al 2023, registrando un saldo nati-mortalità negativo di meno 6.459 punti vendita, pur rimanendo un fondamentale pilastro dell’economia e del Pil nazionale contando 164.369 punti vendita che occupano 299.793 addetti. I saldi invernali 2025 hanno, peraltro, confermato un trend negativo dei consumi, segnando un meno 5,5 per cento, con 6 imprese su 10 che hanno risposto al questionario che hanno indicato una diminuzione delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2024.Per il presidente di FederazioneItalia, Giulio Felloni: “La sfida per ildellaparte da qui, con un incontro ad alta quota sulla Skyway Monte Bianco a significare l’aspirazione deldelladi raggiungere la vetta della ripresa attraverso uno spirito imprenditoriale che si affida all’innovazione, alla resilienza e allo shopping tourism che, grazie all’abbassamento della soglia del tax free shopping da 154,96 euro a 70 euro operata dal ministero del Turismo a anche a seguito delle richieste di FederazioneItalia con Confcommercio che, in questo primo anno dall’entrata in vigore del 1° febbraio 2024, ha rappresentato un volano per illocale registrando – secondo i dati di Global Blue – un incremento del 54 per cento delle transazioni e del 12 per cento della spesa, con 500mila nuovi shopper per acquisti esclusivi nella fascia di spesa 70-155 euro che hanno fatto crescere le vendite oltre alle 4 città di Milano, Roma, Firenze e Venezia, anche a:Catania (73 per cento);Como (69 per cento);Amalfi (65 per cento);Napoli (63 per cento);San Gimignano (63 per cento);Verona (61 per cento);Bellagio (58 per cento);Assisi (54 per cento);Bologna (50 per cento).