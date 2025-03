Quifinanza.it - Moda italiana in crisi, quanti negozi chiudono al giorno

Ogniin Italia18die abbigliamento: è questo il dato non certo esaltante per il Paese evidenziato da FederazioneItalia-Confcommercio al termine del proprio consiglio riunitosi a Courmayeur per esaminare le sfide per il settore. Il numero di sintesi estrapolato dall’associazione segna un netto peggioramento per l’Italia, visto che lo stesso indicatore negli ultimi 5 anni si era fermato a 13chiusi al, per un totale di più 23.322 serrande abbassate e 35mila posti di lavoro in più persi nell’ultimo anno. Le colpe di questo scenario disono molteplici, dall’avanzata sempre più netta dell’e-commerce fino ad arrivare alla generale calo dei consumi.Il saldo negativo deidiI dati esaminati da FederazioneItalia-Confcommercio risentono, inevitabilmente, dell’anno annus horribilis che è stato il 2024 per il settore