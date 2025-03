Anteprima24.it - Moda, De Luca: “Un brand Campania accanto al made in Italy”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Questa iniziativa dà fiducia e speranza in un momento molto complicato Noi abbiamo sempre cercato a punti di eccellenza delle nostre produzioni.Ora dobbiamo fare ancora molti passi in avanti”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale della, Vincenzo De, intervenendo alla cerimonia di apertura di Meet Italians, l’evento internazionale di networking e relazione con i mercati esteri per le aziende della, promosso e finanziato dalla Regione, giunto alla terza edizione, in corso da oggi e per tre giorni alla Mostra d’oltremare, a Napoli.“Noi abbiamo alcuni campi in cui bisogna affiancare l’iniziativa privata. Oggi noi siamo in grado di produrre IlalItalia. Fino a qualche anno fa si parlava solo di rifiuti.