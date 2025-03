Ilrestodelcarlino.it - Mobike selvagge, bici abbandonate ovunque: oltre mille multe

Bologna, 24 marzo 2025 – “Leelettriche a noleggio vengono lasciatecon totale mancanza di rispetto: sui marciapiedi, agli ingressi, perfino in mezzo alla strada”. Il tenore delle lettere che arrivano al Carlino sul temaè sempre lo stesso o molto simile. Eccone un’altra: “Da quando è stato messo il posteggio per leclette da noleggiare in via Settembrini, zona Birra, queste molto spesso vengono ‘parcheggiate’ sul marciapiede di via Triumvirato, di fronte alla chiesa, perché evidentemente chi le usa fa fatica a fare 10 passi in più. I soliti maleducati cafoni impediscono il camminamento regolare, soprattutto in caso di anziani in carrozzina o con deambulatore”. La lista di ‘denunce’ è lunga e potrebbe continuare. Eppure, secondo i dati in possesso del Comune, gli ‘abbandoni’ e i parcheggi selvaggi dellesono in netto calo.