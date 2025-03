Tarantinitime.it - Mobbing nelle forze dell’ordine, il lato oscuro dietro il Burnout

Tarantini Time QuotidianoIl fenomeno dele dei suicidiè un tema delicato e purtroppo molto attuale, a tal proposito TarantiniTime ha intervistato Fulvio Costone, segretario generale provinciale di Taranto del sindacato Autonomi di Polizia (ADP).“Effettivamente il fenomeno dele dei suicidiè un tema molto delicato e purtroppo molto attuale. Gli agenti di polizia, carabinieri, finanzieri e altresono sottoposti a un forte stress lavorativo, dovuto a turni massacranti, carichi emotivi pesanti e, in alcuni casi, a un ambiente di lavoro tossico. Ilsi manifesta attraverso umiliazioni, discriminazioni, isolamento e pressioni indebite da parte di superiori o colleghi. Questo può avvenire per motivi gerarchici, rivalità interne o per aver denunciato comportamenti scorretti.