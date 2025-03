Mistermovie.it - Mister Movie | The White Lotus 3: Scandalo Fratelli Ratliff, il Web Insorge

Leggi su Mistermovie.it

La terza stagione di Theè al centro di accese discussioni, in particolare per una scena che ha visto protagonisti iLochlan e Saxon. Un momento di forte impatto che ha diviso il pubblico e alimentato il dibattito sui social media.Sessualità, Famiglia e Shock: La Scena IncriminataGli spettatori sono rimasti sconcertati da una sequenza in cui Saxon si risveglia confuso dopo una notte condivisa con Lochlan e Chloe. La scena ha generato reazioni forti, con molti che l'hanno definita inappropriata e di cattivo gusto. La serie è nota per le sue scelte narrative audaci, ma questa volta ha superato il limite, scatenando un'ondata di polemiche.Il produttore esecutivo ha difeso la scena, promettendo che il suo significato sarà rivelato nel finale di stagione. Sam Nivola, interprete di Saxon, ha descritto l'esperienza come intensa, sottolineando la complessità di girare una scena così delicata.