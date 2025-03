Mistermovie.it - Mister Movie | Svelato il Poster di L’amore in Teoria con Nicolas Maupas, nuovo film di Luca Lucini

Arriverà nelle sale italiane il 24 aprile 2025 “, in”, ildiretto da, con protagonista. Dopo l’annuncio ufficiale, è stato finalmenteanche ilpromozionale del, suscitando grande curiosità tra il pubblico.neldiinProdotto da Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con SKY e Netflix, ilvanta un cast ricco di talenti tra cui Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella e, con un’apparizione speciale, Francesco Salvi. La colonna sonora include due brani di Tananai: l’inedito “ALIBI”, scelto anche come sottofondo musicale per il trailer, e “BOOSTER”, tratto dall’album CALMOCOBRA, già certificato disco d’oro.Il viaggio emozionale di Leonehttps://twitter.