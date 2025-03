Mistermovie.it - Mister Movie | She-Hulk Torna nell’Universo Marvel? L’Indizio Shock che Infuoca i Fan

L'assenza di Jennifer Walters, alias She-, dalCinematic Universe (MCU) si fa sentire dai fan, dopo la conclusione della serie "She-: Attorney at Law" su Disney+ nell'ottobre 2022. Ma un recente sviluppo sta alimentando le speranze di un suo imminente ritorno. Impegni sul Set: un Segnale di Ritorno?La cancellazione di Tatiana Maslany, interprete di She-, alla Comic Con Liverpool 2025, prevista per i primi di Maggio, ha scatenato speculazioni tra gli appassionati. L'attrice ha dovuto rinunciare all'evento a causa di non meglio specificati "impegni di riprese", come comunicato dai canali social della Comic Con Liverpool.Questo annuncio ha innescato un'ondata di teorie: molti fan ipotizzano che Maslany sarà coinvolta in "Avengers: Doomsday". Le date della Comic Con coincidono con l'inizio delle riprese del blockbuster MCU, rendendo plausibile l'idea che gli "impegni di riprese" siano legati al suo ruolo in "Avengers: Doomsday".