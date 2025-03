Mistermovie.it - Mister Movie | Richard Gere e il Nudo in “Pretty Woman”: Un Rifiuto Che Ha Fatto Storia

La celebre pellicola "" del 1990, un successo planetario che ha consacrato Julia Roberts, nasconde retroscena inaspettati., l'affascinante protagonista maschile, inizialmente restio ad accettare il ruolo, ebbe un ruolo chiave nel plasmare il personaggio di Edward Lewis, un ricco uomo d'affari. La Scena Incriminata e la Visione diIl costume supervisor Dan Lester ha svelato un particolare curioso:si oppose fermamente a una scena dinella vasca da bagno, ritenendola superflua e non in linea con la narrazione. L'attore non voleva che il suo personaggio fosse ridotto a una mera esibizione fisica, ma desiderava che la sua complessità emotiva emergesse in primo piano. Dalle Tenebre alla Favola ModernaLa sceneggiatura originale, intitolata "$3,000" (la somma pattuita per una settimana con Vivian Ward, il personaggio interpretato da Julia Roberts), presentava toni decisamente più cupi e un finale meno edulcorato.