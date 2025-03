Mistermovie.it - Mister Movie | Remake Biancaneve: il botteghino parte molto più in basso di Dumbo

L'attesissimolive-action diè finalmente approdato nelle sale cinematografiche, e l'attenzione si concentra ora sulla sua performance al box office. Le aspettative erano alte, ma i primi risultati sollevano interrogativi sul futuro successo del film, in un panorama cinematografico in continua evoluzione.Incassi in America per ildiIl film ha debuttato in America con 43 milioni di dollari a livello nazionale e 87,3 milioni di dollari a livello globale. Questi risultati sono paragonabili ad altri live-action Disney considerati meno performanti, come. Con un budget di produzione di 270 milioni di dollari,ha dovuto affrontare diverse sfide, tra cui scioperi degli attori, ritardi dovuti al COVID-19 e un incendio sul set.Nonostante un notevole interesse, con 3,1 milioni di spettatori in Nord America, simile a titoli come Wonka e Ghostbusters: Frozen Empire, l'accoglienza critica e del pubblico sembra divisa.