Mistermovie.it - Mister Movie | Reboot per Bourne: La Spia Cambia Casa Cinematografica?

Leggi su Mistermovie.it

Jason, l'iconicanata dalla penna di Robert Ludlum, potrebbe presto tornare ad appassionare il pubblico, ma con una significativa novità: l'addio a Universal Pictures. I diritti cinematografici dei romanzi originali, ora gestiti dalla WME per conto degli eredi di Ludlum, sono alla ricerca di una nuova dimora. Un Futuro Incerto Ma Promettente Per JasonL'obiettivo primario è quello di rilanciare il franchise, sia sul grande schermo che in televisione, riportando in auge un personaggio che ha segnato profondamente il genere spy-. Le prime indiscrezioni parlano di incontri tra la WME e importanti player del settore come Skydance, Apple e Netflix, interessati ad un accordo multimilionario. Anche Universal potrebbe rientrare in gioco con la giusta offerta.La strategia adottata dagli eredi di Ludlum ricorda da vicino quella dei produttori di James Bond, che hanno ceduto i diritti dei romanzi ad Amazon MGM Studios.