Mister Movie | Quando esce l’episodio 6 della seconda stagione del 1923? Programma completo delle uscite e orari degli episodi

La saga dei Dutton nel selvaggio West continua, con ladi "" pronta a concludere questo capitolo cruciale dell'universo di "Yellowstone". I fan attendono con impazienza di scoprire come si risolveranno le intricate vicende dei Dutton, alle prese con sfide economiche e personali che minacciano il loro impero.Data d'Uscita e TramaL'o 6, intitolato "The Mountain Teeth of Monsters", debutterà il 30 marzo 2025 su Paramount+. Lazione prevede un nuovoo ogni domenica, con il finale previsto per il 13 aprile. La sinossi anticipa sviluppi positivi per i Dutton, un colpo di fortuna per Alexandra durante il suo viaggio e una reunion inattesa per Teonna.Originariamente concepita come una singola, "" è stata ampliata in due parti per permettere allo sceneggiatore Taylor Sheridan di sviluppare appieno la complessa trama.