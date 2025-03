Mistermovie.it - Mister Movie | Mio cugino Vincenzo potrebbe avere un sequel: Ralph Macchio svela i primi dettagli

Nel panorama delle idee più improbabili pere remake, ne spunta una chefar discutere: il ritorno di "Mio". L’attoreha rivelato di aver parlato con Joe Pesci e con gli autori del film per valutare la possibilità di un seguito.Unper Mio?Il film del 1992, diretto da Jonathan Lynn, racconta la storia di Vinny Gambini, un avvocato di New York senza esperienza che si trova a difendere suoe un amico accusati ingiustamente di omicidio in una piccola città dell’Alabama. Grazie a un mix di furbizia, metodi poco ortodossi e una fidanzata brillante, Mona Lisa Vito (interpretata da Marisa Tomei, che vinse l’Oscar per il ruolo), Vinny riesce a risolvere il caso e a vincere la causa., che nel film interpretava uno degli imputati, ha dichiarato a Entertainment Weekly che l’idea di unnasce dal forte affetto del pubblico per questo classico della commedia giudiziaria.