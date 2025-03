Mistermovie.it - Mister Movie | Mediaset alla ricerca del suo nuovo volto: Pretelli, Rovazzi e Leotta in lizza per un ruolo da conduttore

è in fermento per individuare nuovi volti televisivi in grado di competere con il successo di Stefano De Martino, ormai uno dei conduttori più apprezzati del panorama italiano. L’emittente sta testando diverse personalità per il preserale e l’access prime time, mettendoprova alcuni nomi noti ma ancora in fase di consolidamento neldi presentatori.vuole il suo De Martino, i candidati:Secondo quanto rivelato da Santo Pirrotta, in gran segreto sono stati convocati due volti molto diversi tra loro: Pierpaoloe Fabio. Il primo, noto per la sua esperienza televisiva e attualmente impegnato a teatro con il musical Rocky, è anche in corsa come inviato de L’Isola dei Famosi. Il secondo, musicista e personaggio eclettico, ha già avuto un primo assaggio del piccolo schermo neldi giudice a Io Canto Senior su Canale 5.