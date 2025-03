Mistermovie.it - Mister Movie | Lo sceneggiatore di Saw XI rivela che il film scartato sarebbe stato il miglior sequel del franchise

Il mondo dell'horror è in fermento per le incertezze che avvolgono "Saw XI". Patrick Melton,della saga, ha svelato retroscena inaspettati riguardo alndo come tematiche sociali di grande rilevanza avrebbero caratterizzato la trama, richiamando l'approccio narrativo di "Saw VI", considerato uno dei capitoli più riusciti della serie. Tuttavia, il futuro del progetto appare incerto a causa di dinamiche interne alla produzione."Saw XI" ildel: Un'Opportunità Persa?Melton ha espresso rammarico per lo stallo del progetto, sottolineando come la sceneggiatura, presentata insieme al collega Marcus Dunstan, non abbia compiuto progressi significativi dalla primavera del 2024. La ragione di questa paralisi non risiederebbe in problemi creativi, bensì in dissidi tra i produttori e Lionsgate, una situazione che ha compromesso la realizzazione delnonostante il successo di "Saw X", che aveva rivitalizzato ilcon un incasso globale di 112 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 13 milioni.