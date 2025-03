Mistermovie.it - Mister Movie | Isola dei Famosi 2025, ecco le novità che porta Veronica Gentili in conduzione

L'attesa febbrile per la prossima edizione dell'deiè palpabile. Il celebre reality show di Canale 5 si prepara a svelare nuove avventure, conpronta a guidare i naufraghi. L'emittente ha svelato il nome della conduttrice sui social media.deiCambio di rotta:e prime indiscrezioni, volto noto per il suo stile incisivo e coinvolgente, prende il posto di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Le prime indiscrezioni sulla data di partenza dei concorrenti vedono una possibile partenza per l'Honduras il 4 maggio, con debutto previsto per il 7 maggio su Canale 5.Sebbene i nomi dei concorrenti siano ancora avvolti nelo, alcune indiscrezioni emergono. Si vocifera di Delia Duran, ex protagonista del Grande Fratello, come possibile partecipante.