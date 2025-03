Mistermovie.it - Mister Movie | I Simpson: Pronti a Conquistare di Nuovo il Pubblico con la Stagione 36

Leggi su Mistermovie.it

La celebre famiglia gialla di Springfield si prepara a fare il suo ritorno sugli schermi con la seconda parte della36.Irivelano il primo sguardo alla première del 2025Dopo alcune modifiche di programmazione che hanno visto Ie I Griffin alternarsi nella fascia domenicale di Fox, è finalmente giunto il momento per la serie animata più longeva della televisione di riprendere la sua regolare programmazione. I fan attendono con impazienza di scoprire cosa riserverà il futuro a Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Ritorno in Grande Stile: Anticipazioni sull'EpisodioIlepisodio, intitolato "The Flandshees of Inner", andrà in onda domenica 30 marzo alle 20:00 EST su Fox. Le anticipazioni rivelano che Bart si cimenterà nel mondo del DJing, mentre Homer spingerà Flanders oltre il limite, in un'evidente parodia del film "Gli spiriti dell'isola" (The Banshees of Inisherin).