Mister Movie | Grande Fratello | Chi Accederà Alla Finale?

La tensione sale nella casa del, con l'eliminazione imminente di uno tra Luca Giglioli, Helena Prestes e Chiara Cainelli. La serata svelerà anche i nomi di chi raggiungerà i finalisti già designati: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.Strategie e Pronostici2025Le scommesse indicano Helena Prestes come quasi certa finalista, con Shaila Gatta e Javier Martinez a contendersi l'ultimo posto. Tuttavia, i fan di Chiara Cainelli e Shaila Gatta, le "Zelena" e le "Shailenzo", stanno orchestrando una strategia per portare entrambe in, considerandole avversarie meno temibili per Zeudi Di Palma. Jessica Morlacchi, invece, vede Helena, Javier e Mariavittoria Minghetti come potenziali finalisti, mentre Javier ipotizza un duello tra Helena e Shaila, con la possibilità di una sorpresa rappresentata da Mariavittoria.