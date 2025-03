Mistermovie.it - Mister Movie | George Clooney dice addio ai film romantici: “Non è più il mio ruolo”

ha deciso di chiudere definitivamente con il genere romantico. Durante un’intervista a 60 Minutes, l’attore ha rivelato che non ha più intenzione di recitare in commedie sentimentali, segnando la fine di un’epoca per il divo di Hollywood.lascia ilsmo sul grande schermo"Ho 63 anni. Non sto cercando di competere con attori di 25 anni. Non è il mio lavoro. Non faccio più."Con queste parole,ha messo un punto definitivo alla sua carriera nel genere che lo ha reso celebre. La sua ultima incursione nel mondo delle romantic comedy è stata Ticket to Paradise (2022), in cui ha condiviso la scena con Julia Roberts. Ilha ottenuto un buon successo al botteghino, incassando 168 milioni di dollari a livello globale, ma a quanto pare non è bastato per convincerea proseguire su questa strada.