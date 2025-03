Mistermovie.it - Mister Movie | Esplosa la Casa di Roberto Saviano a Roma

Il recente crollo di una palazzina a Monteverde, a, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. L’evento ha suscitato paura e sgomento, poiché laè considerata da tutti come un rifugio sicuro. Tra coloro che sono rimasti colpiti dalla tragedia c’è anche lo scrittore, che in passato ha abitato proprio nell’edificio crollato.La tragedia di Monteverde e il messaggio diPer tranquillizzare i numerosi fan preoccupati,ha pubblicato un messaggio nelle sue stories di Instagram. “Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura”. Un gesto per rassicurare chi lo segue, dimostrando anche la sua vicinanza ai coinvolti.Nel suo messaggio, lo scrittore ha espresso il suo dispiacere per quanto accaduto: “Spero che non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto.