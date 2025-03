Mistermovie.it - Mister Movie | Elizabeth Olsen: Sfide e ambizioni sul set di ‘The Assessment’

Leggi su Mistermovie.it

si è spinta oltre i suoi limiti durante le riprese dell'avvincente thriller sci-fi 'The Assessment', sfruttando gli elementi surreali della trama per esplorare nuove frontiere della sua recitazione.Immersione nelle profondità del personaggio e dell'oceanoL'attrice ha rivelato che la difficoltà maggiore è stata affrontare le acque agitate dell'oceano durante una scena cruciale. Nonostante le lezioni di nuoto, le condizioni meteorologiche avverse hanno reso l'esperienza particolarmente impegnativa, una vera e propria prova fisica e mentale., nota per il suo ruolo di Wanda Maximoff nel Marvel Cinematic Universe, ha sottolineato la costante ricerca del giusto equilibrio tonale nel film. La sfida risiedeva nel modulare l'umorismo e la drammaticità in relazione allo sviluppo della trama, mantenendo una narrazione avvincente e emotivamente coinvolgente.