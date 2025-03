Mistermovie.it - Mister Movie | Daredevil: Dietro le quinte dell’Iconica Scena nell’Atrio e le Sfide Inaspettate

La serie "", fin dal suo debutto su Netflix nel 2015, ha conquistato il pubblico per la sua rappresentazione realistica e senza censure dell'universo Marvel. Ladi combattimento nell'atrio, presente nel secondo episodio della prima stagione, è diventata un simbolo di questo approccio. Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, si batte contro un gruppo di criminali per salvare un bambino rapito, in un'unica e memorabile sequenza.Charlie Cox analizza la famigerata sequenza di combattimento diRecentemente, durante un'intervista con GQ, Cox ha condiviso aneddoti inediti sulle riprese di quellaleggendaria, in occasione dell'imminente ": Born Again". L'attore ha ricordato con umorismo l'uso di un forno a microonde come arma, rivelando di aver autografato molti di quegli oggetti di