Mistermovie.it - Mister Movie | Crystal Lake nella serie prequel di Venerdì 13, Linda Cardellini sarà Pamela Voorhees!

Leggi su Mistermovie.it

Ladi "13" sta per svelare un lato inedito di, la madre di Jason, conpronta a incarnare il ruolo iconico. La, intitolata "", è destinata alla piattaforma Peacock.Un'attrice di talento per un ruolo iconicoIl progetto "" promette di esplorare le origini oscure che hanno plasmato, mostrando come la sua vita, inizialmente votata alla musica e alla famiglia, venga sconvolta dalla tragica perdita del figlio. Questo evento innescherà una discesa in un abisso di vendetta e dolore.Lasi confronterà con le precedenti interpretazioni di Betsy Palmer e altre attrici che hanno vestito i panni dinel corso degli anni, aggiungendo la sua personale impronta e approfondendo la psicologia del personaggio.