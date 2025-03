Mistermovie.it - Mister Movie | Come Commentare con Foto su TikTok? La Funzione Segreta Svelata!

Hai vistonei commenti die ti sei chiestofare? Non sei il solo! Sebbenenon offra ufficialmente a tutti gli utenti la possibilità dicon immagini, esistono metodi, seppur limitati e specifici per regione, per raggiungere questo obiettivo. Scopriamo insiemeprovare ad accedere a questa funzionalità nascosta.Sblocca i Commenti con Immagini: Guida RapidaLaperconsunon è universalmente disponibile. Per verificare se puoi utilizzarla, controlla la presenza di un'icona dedicata nell'area commenti. Se l'icona è presente, puoi pubblicare unadirettamente; in caso contrario, lapotrebbe non essere attiva nella tua regione o sul tuo dispositivo. @noahglenncarter Replying to @NoahGlennCarter How to put pictures in your comments #foryou #comment #picture #newfeature #tutorial ? Epic Music(863502) - Draganov89 Anche se non visualizzi l'icona principale, potresti comunque essere in grado di rispondere a un commento esistente con una, creando di fatto un nuovo post sul tuo profilo.