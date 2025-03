Mistermovie.it - Mister Movie | Christopher Nolan ha diretto “L’Odissea” come un “film indipendente”

Leggi su Mistermovie.it

L'attesa per "The Odyssey", la nuova epica pellicola di, cresce esponenzialmente. Nonostante il budget faraonico e un cast stellare che include Matt Damon, Anne Hathaway, e Tom Holland, sembra che il regista abbia mantenuto un approccio sorprendentemente intimo esul set.: Regista Indie con Budget da BlockbusterJohn Leguizamo, parte del cast, ha svelato chedirige ilun regista, prendendo decisioni in autonomia senza cedere alle pressioni dello studio. Questo approccio unico promette un'opera che, pur sfruttando tecnologie IMAX all'avanguardia e risorse ingenti, manterrà una visione artistica forte e personale.Il, previsto per l'uscita nell'estate del 2026, si basa sull'opera omerica, un pilastro della letteratura occidentale.