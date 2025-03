Mistermovie.it - Mister Movie | Chi è Ashton Hall: Routine All’Alba Diventa Virale… Per Le Risate!

L'eccentricamattutina di, influencer del fitness, ha scatenato un'ondata di ilarità sul web,ndo un fenomeno virale inaspettato.La "Perfetta"Mattutina diSotto AccusaIl video, originariamente pubblicato su Instagram, mostrainiziare la giornata alle 3:50 del mattino con abitudini decisamente particolari. Tra nastro adesivo sulla bocca per favorire la respirazione nasale, immersione del viso in acqua ghiacciata, esercizi fisici e journaling, laè stata rapidamente riproposta su X, trasformandosi in un bersaglio di meme e parodie.Chi è?https://twitter.com/tipsformenx/status/1902608673022595531Gli utenti hanno ironizzato sull'estrema dedizione e l'irrealizzabilità della, creando contenuti esilaranti che hanno inondato la piattaforma.