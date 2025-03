Mistermovie.it - Mister Movie | Canale 5: Rivoluzione in Prima Serata con Nuovi Volti e Format

Mediaset è pronta a scuotere il panorama televisivo, rinnovando radicalmente la sua offerta per ladi5. L'obiettivo? Coinvolgere un pubblico sempre più ampio attraversoinnovativi efreschi.Game Show ePronti a Conquistare il PubblicoLa ricerca di un palinsesto rinnovato ha portato alla creazione di pilot, veri e propri "test di gradimento", pergame show capaci di sfidare colossi come "Striscia la Notizia". Diverse case di produzione si sono messe in gioco, proponendo idee originali e coinvolgenti.Per l'access prime time, Mediaset punta su giovani talenti per competere con il successo di Stefano De Martino. Pier Paolo Pretelli, reduce dal musical "Rocky", e Fabio Rovazzi, visto di recente a "Io Canto Senior", sono stati chiamati a registrare le loro puntate zero de “La Ruota della Fortuna”.