Mistermovie.it - Mister Movie | Addio a Gianfranco Barra: il Cinema Italiano Piange un Grande Interprete

Leggi su Mistermovie.it

Il mondo dele della televisione italiana è in lutto per la scomparsa di, attore versatile e apprezzato caratterista, spentosi nella sua casa romana all'età di 84 anni.Mortoa 84 anniNato a Roma il 5 aprile 1940,ha lasciato un segno indelebile nel panorama artisticograzie alla sua capacità di interpretare ruoli diversi, spaziando dalla commedia al dramma con impeccabile maestria. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia. Debutto e Collaborazioni MemorabiliDopo il diploma all'Accademia d'Arte Drammatica «Silvio D'Amico»,ha calcato a lungo le scene teatrali prima di esordire sulschermo nel 1968 con "Il medico della mutua" di Luigi Zampa, dove impersonò il dottor Sandolini. Successivamente, ha recitato in pellicole drammatiche come "Detenuto in attesa di giudizio" di Nanni Loy e in commedie di successo come "Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?" di Billy Wilder.