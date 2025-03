Napolipiu.com - Mister, la reazione non basta: SPALLETTI FATTO FUORI | Gravina attende il sostituto nella sede Figc

Leggi su Napolipiu.com

, lanonil">, è addio: lanonal lavoro per ilmentreriflette sul futuro della panchina azzurra.L’eliminazione dalla Nations League per mano della Germania ha scatenato una bufera attorno alla panchina azzurra. Nonostante un secondo tempo in cui la squadra ha provato a reagire, la sconfitta haemergere tutti i limiti di un gruppo che fatica a imporsi nelle grandi competizioni.La partita ha mostrato un’Italia a due facce. Un primo tempo da dimenticare, con la Germania padrona del campo e capace di colpire con troppa facilità. Poi una ripresa più coraggiosa, in cui gli Azzurri hanno alzato il ritmo e provato a mettere pressione agli avversari, sfiorando anche il gol del pareggio.