Sport.quotidiano.net - Missione Champions. Il quarto posto è a -6. Il Milan vuol provarci

Leggi su Sport.quotidiano.net

La settimana della verità. La prima, quanto meno. Sul tavolo, il futuro del. A tutti i livelli. La classifica, per ora, parla chiaro: fuori dall’Europa, -4 dal sestodella Lazio, -6 daldel Bologna, con quest’ultimo ancora e comunque nel mirino. Sergio Conceiçao si gioca le (residue) speranze di tenersi la panchina. La settimana scorsa ha lavorato a ranghi ridotti, di fatto senza 12 giocatori impegnati con le rispettive nazionali maggiori, in questa li vedrà tornare alla spicciolata (l’ultimo sarà Chukwueze, impegnato domani con la sua Nigeria). Napoli e il Diego Armando Maradona segnati in rosso sull’agenda, domenica alle 20.45. Sarà il primo di cinque scontri diretti, ossia contro chi precede il Diavolo: poi Fiorentina e Atalanta a stretto giro di vite (nel mezzo l’Udinese), mentre Bologna e Roma saranno questioni da affrontare a maggio.