Today.it - Missili balistici di Mosca sulla città ucraina di Sumy, colpito anche un ospedale pediatrico

Leggi su Today.it

Mentre sono in corso a Riad, in Arabia Saudita, i colloqui tra funzionari russi e quelli statunitensi per raggiungere un accodo di tregua per la guerra in, un attaccostico russo contro un impianto industriale nelladi, nel nord-est dell', ha danneggiato un'area.