Quicomo.it - Minaccia la guardia dell'Esselunga con una siringa poi fugge sulla ferrovia: arrestato

Leggi su Quicomo.it

Un sabato pomeriggio movimentato in via Carloni a Como, dove la polizia di Stato è intervenuta due volte nell’arco di pochi minuti per due furti commessi nello stesso supermercato, l'. In entrambi i casi, nel mirino degli autori sono finiti superalcolici, per un valore complessivo.