Puntomagazine.it - Milano: una tiktoker si toglie la vita, subiva insulti sui social per essersi dichiarata donna transgender

Leggi su Puntomagazine.it

La procura indaga sui pesantiche Alexandra, all’anagrafe Davide,sui. I follower più vicini alla creator parlano attraverso dei video– La tragica scomparsa di Alexandra, all’anagrafe Davide Garufi, 21 anni, ha scosso profondamente la comunità LGBTQIA+ e l’opinione pubblica. La giovane, nota per raccontare online il suo percorso di scoperta della propria identità di genere, si è tolta lanel suo appartamento di Sesto San Giovanni lo scorso mercoledì.Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per chiarire se vi siano eventuali responsabilità di terzi. I carabinieri hanno già inviato un’informativa alla Procura di Monza e stanno esaminando il ruolo che il cyberbullismo potrebbe aver avuto nella vicenda. Infatti, dopo che Alexandra aveva annunciato la sua transizione e successivamente dichiarato di identificarsi come persona non binaria, il suo profiloera stato bersagliato dae commenti offensivi.