Scuolalink.it - Milano, studenti occupano il Liceo Leonardo da Vinci: protesta per la libertà di espressione

Leggi su Scuolalink.it

Lunedì mattina, 24 marzo 2025, glideldadi, situato in via Respighi, hanno occupato l’istituto per manifestare contro le recenti decisioni del Consiglio d’Istituto, considerate restrittive delladi.? Motivazioni dellaGlidenunciano l’istituzione di un “Gruppo di supporto” con il potere di vietare la diffusione .ildaper ladiScuolalink.