Milano si accoltellano per un video su TikTok | tre donne arrestate

Tresi sono ferito a colpi di taglierino, a, nel corso di una lite nata da uncon insulti postato su. Tutte e tre sono stateper rissa e due sono finite in ospedale: una con i tendini di una mano recisi e un’altra con 70 punti di sutura su un avambraccio. L’episodio è avvenuto ieri, a tarda serata, in via dei Cinquecento, di fronte al civico 16 dove alle 22.30 una volante ha notato il parapiglia e ha bloccato il gruppo facendo poi intervenire il 118. Due sorelle di 32 e 27 anni, marocchine, e una loro conoscente e connazionale di 30, si sono incontrate per caso su un bus e le prime due accusavano la terza di aver postato unsul social dove venivano riprese e definite prostitute. La lite è degenerata una volta che il gruppo è sceso in strada. Entrambe le sorelle si sono ferite cercando di togliersi il taglierino dalle mani: una delle due, la 32enne, ha riportato la profonda lesione ai tendini del polso destro ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe, specializzato in chirurgia della mano; l’altra, quella del, la 30enne, ha riportato profondi tagli all’avambraccio sinistro ed è stata saturata al Policlinico con 70 punti.