Milano incendio al carcere minorile Beccaria | i detenuti danno fuoco ai materassi Cinque intossicati

Unè scoppiato oggi, lunedì 24 marzo, all’Istituto penale per minorenni (Ipm) “Cesare” di. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo diavrebbe datoa lenzuola eal secondo piano del carcere.persone sarebbe rimaste lievemente intossicate: due giovani reclusi, due agenti della polizia penitenziaria e un medico. Mentre la fiamme sarebbero, ora, sotto controllo da parte dei vigili del, che stanno completando la bonifica dell’area e i mezzi gradualmente stanno rientrando nelle sedi. Soltanto un mezzo resterà ancora nei pressi del carcere per continuare l’opera di monitoraggio. Lo scorso 13 marzo una quindicina diavevano dato via a una protesta dandoaidelle proprie celle. Anche in quell’occasione,persone, quattroe una guardia erano rimasti lievemente feriti.