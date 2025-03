Dayitalianews.com - Milano, gli studenti del Liceo Leonardo da Vinci occupano la scuola: contro le restrizioni sulla libertà di espressione

Oggi, lunedì 24 marzo, ilScientificodadiè stato occupato dagliin segno di protesta. L’istituto, situato in via Respighi, a pochi passi dal Tribunale, è stato teatro di una mobilitazione che ha visto i ragazzi rifiutarsi di seguire le lezioni e prendere illlo della.La scintilla della protesta:su volantini e striscioniIl motivo principale della protesta riguarda l’istituzione di un gruppo di lavoro con il potere di vietare la diffusione di volantini e l’affissione di striscioni all’interno dell’istituto. Una decisione che gliconsiderano una limitazione inaccettabile della lorodi.Ma questa non è l’unica ragione della mobilitazione. Glicontestano anche la bocciatura di tre assemblee scolastiche dedicate a temi di grande rilevanza sociale: transfemminismo, violenza di genere e tutela dei migranti.